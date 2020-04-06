Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 17:55

Мадрид. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - На борту австралийского круизного лайнера Greg Mortimer, застрявшего у берегов Уругвая, 60 человек заболели коронавирусом, сообщает уругвайская газета "Паис".

Всего на лайнере 128 пассажиров из Австралии и Великобритании и 83 члена экипажа, большинство из них - филиппинцы. На всех пассажиров и экипаж на лайнере предусмотрено 80 кают, отмечает газета.

Лайнер остановился в территориальных водах Уругвая на прошлой неделе после того, как покинул порт Ушуая в Аргентине. Сойти на берег пассажирам и экипажу Greg Mortimer в Уругвае не позволили. В воскресенье на борту приступили к работе медики.

Они рассказали газете, что заболевшие не изолированы, и случаев коронавируса на борту корабля в реальности может быть больше, чем зарегистрировано на данный момент.

С борта Greg Mortimer эвакуировали шесть пассажиров, состояние которых вызвало обеспокоенность у врачей.

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