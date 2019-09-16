Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 10:50

Токио. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Около 80 тыс. жилых домов остаются без электричества спустя неделю после того, как на восток Японии обрушился сильный тайфун, сообщает газета "Джапан тудей".

Отмечается, что работы по восстановлению электроснабжения не завершены, главным образом, в префектуре Тиба. Спасатели и сотрудники энергетических компаний планируют завершить работы к концу следующей недели.

Сразу же после удара тайфуна без электричества остался почти 1 млн жилых домов в Тибе и еще шести восточных префектурах Японии. К настоящему времени подача электричества в большинство пострадавших районов восстановлена. Однако местные энергетические компании предупреждают жителей о возможности коротких замыканий, которые могут привести к пожарам.

Тайфун обрушился на Японии на прошлой неделе. Он принес проливные дожди и сильные порывы ветра, которые повредили линии электропередач. В результате в стране от стихийного бедствия погибли два человека.

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