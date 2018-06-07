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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 3:34 07.06.2018 - 03:34

Мадрид. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Уже 99 человек погибли в результате начавшегося в воскресенье извержения вулкана Фуэго в Гватемале, почти 200 считаются пропавшими без вести, сообщили местные власти.

Работа спасателей временно прекращена в связи с активизацией извержения в среду. Из кратера в течение часа выбрасывались столбы пепла на высоту свыше 4,5 км.

Эксперты предупреждают, что обильные дожди в районе вулкана могут вызвать сходы селей и лавин вулканической грязи, скопившейся на склонах.

Гк жг

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