Почти 100 человек стали жертвами извержения вулкана в Гватемале
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Мадрид. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Уже 99 человек погибли в результате начавшегося в воскресенье извержения вулкана Фуэго в Гватемале, почти 200 считаются пропавшими без вести, сообщили местные власти.
Работа спасателей временно прекращена в связи с активизацией извержения в среду. Из кратера в течение часа выбрасывались столбы пепла на высоту свыше 4,5 км.
Эксперты предупреждают, что обильные дожди в районе вулкана могут вызвать сходы селей и лавин вулканической грязи, скопившейся на склонах.
Гк жг
Интерфакс