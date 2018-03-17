Почти 15 мигрантов из Турции погибли у берегов Греции
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Рим. 17 марта. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 14 мигрантов из Турции погибли в попытке доплыть до Греции на лодке, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
Среди погибших четверо - дети.
Всего в лодке находились 20 человек.
Она опрокинулась близ берегов греческого острова Агатонисион в Эгейском море.
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Интерфакс