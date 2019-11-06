Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 12:34

*** Более 550 ранены с начала турецкой операции "Источник мира" в Сирии

Дубай. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Не менее 144 бойцов поддерживаемой Турцией оппозиционной Сирийской национальной армии (СНА) погибли в ходе столкновений с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG), пишет в среду турецкая газета "Сабах".

По данным представителей Сирийской национальной армии, еще не менее 557 солдат СНА пострадали с начала турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

После того, как операция "Источник мира" была приостановлена 23 октября, солдаты СНА контролируют районы городов Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Они в частности уничтожают самодельные взрывные устройства, захваченные у террористов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

В среду 1 ноября поступили сообщения о том, что курдские ополченцы завершили отвод своих формирований от границы с Турцией на 30 км. Освобожденные районы в соответствии с меморандумом занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции.

Накануне турецкие и российские военные провели второе совместное патрулирование на севере Сирии в районе населенного пункта Айн-эль-Араб (Кобани), сообщило Минобороны Турции.

1ка ар де

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