Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 5:58

Пекин. 12 марта. ИНТЕРФАКС - В 2018 году китайскими судами были вынесены приговоры 2 тыс. 466 китайским чиновникам различного уровня по обвинению в коррупции, злоупотреблении служебным положением, сообщил председатель Верховного суда КНР Чжоу Цян.

Всего, по его словам, в процессе "непримиримой борьбы с коррупцией и другими преступными явлениями разложения" судами различных ступеней были рассмотрены 28 тыс. дел коррупционной направленности, по ним проходили 33 тыс. человек. Из них 18 человек - уровня руководства провинций и министерств, 339 человек из числа руководителей уровня управлений, 1 тыс. 185 чиновников уездного уровня.

Чжоу Цян выступил с докладом о работе судебных органов в 2018 году на проходящей в Пекине сессии ВСНП.

Он также проинформировал депутатов, что всего в стране в прошлом году были осуждены 1,42 млн человек, совершивших уголовные преступления, суды рассмотрели 1,19 млн уголовных дел.

1гк гс

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