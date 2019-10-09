Дубай. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее 19 человек получили ранения за первые два часа турецкой военной операции на севере Сирии, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на курдские СМИ.
По их данным, все пострадавшие - мирные жители.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Курдских ополченцев Анкара считает террористами.
Между тем, представитель Сирийских демократических сил (СДС) Мустафр Бали заявил, что ВВС Турции наносят авиаудары по "зонам, в которых живут гражданские" на севере Сирии.
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