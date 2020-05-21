Мадрид. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Бразилии за минувшие сутки, сообщает Минздрав страны.
По данным министерства здравоохранения, число подтвержденных случаев заболевания в Бразилии сейчас составляет 291 тыс. 579 человек.
888 человек скончались за истекшие сутки. Таким образом общее число погибших пациентов с диагнозом COVID-19 в стране достигло 18 тыс. 859 человек.
В понедельник Бразилия обогнала Великобританию, став страной с третьим по величине числом случаев заражения.
1вз см