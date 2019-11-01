Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 10:42

Пекин. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 19 человек погибли, еще не менее 22 получили серьезные травмы в результате падения грузовика в овраг на севере Филиппин, сообщают в пятницу местные СМИ.

По их данным, грузовик перевозил фермеров из провинции Калинга в провинцию Апаяо. Местные жители возвращались домой после того, как получили от государства бесплатные мешки с семенами риса. Во время подъема по скользкой горной дороге у транспортного средства отказали тормоза, и водитель не смог справиться с управлением. Машина улетела в овраг.

Выживших пассажиров госпитализировали.

1ка эф

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