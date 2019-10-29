Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 10:12

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Дубай. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Минимум 18 человек погибли в ночь на вторник в иракском городе Кербела после того, как силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в силах безопасности.

По данным источников, еще свыше 860 человек получили ранения в этом городе. В социальных сетях распространяются видео с места происшествия, на которых слышны звуки стрельбы и крики людей.

Демонстрации в ночь на вторник произошли на одной из центральных городских площадей, неподалеку от мавзолея Имама Хусейна, одной из самых почитаемых шиитами святынь.

Накануне протесты проходили в Багдаде и в ряде городов на юге страны, в них приняли участие тысячи студентов, отмечает агентство.

Акции протеста в Ираке, начавшиеся в октябре, возобновились в конце прошлой недели с новой силой. Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек, а с момента возобновления демонстраций 25 октября - еще свыше 70 человек, не включая жертв в Кербеле.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также пакет реформ в соцсфере, однако демонстранты остались им недовольны.

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