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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 9:30 07.06.2018 - 09:30

Дубай. 7 июня. ИНТЕРФАКС - В результате взрыва на складе боеприпасов в Багдаде погибли минимум 18 человек, более 90 получили ранения, сообщает в четверг иранский телеканал "Пресс ТВ".

По данным источников телеканала, инцидент произошел вечером в среду на складе боеприпасов недалеко от мечети, когда боеприпасы переносили на парковку.

Взрыв произошел в районе Мадинат-эс-Садр, плотно заселенном сторонниками шиитского проповедника Муктады ас-Садра, чей блок выиграл больше всего мест на парламентских выборах в мае.

В настоящее время ведется расследование произошедшего инцидента.

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