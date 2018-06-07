Почти 20 человек погибли при взрыве в Багдаде, около 100 получили ранения - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 7 июня. ИНТЕРФАКС - В результате взрыва на складе боеприпасов в Багдаде погибли минимум 18 человек, более 90 получили ранения, сообщает в четверг иранский телеканал "Пресс ТВ".
По данным источников телеканала, инцидент произошел вечером в среду на складе боеприпасов недалеко от мечети, когда боеприпасы переносили на парковку.
Взрыв произошел в районе Мадинат-эс-Садр, плотно заселенном сторонниками шиитского проповедника Муктады ас-Садра, чей блок выиграл больше всего мест на парламентских выборах в мае.
В настоящее время ведется расследование произошедшего инцидента.
***/ 1мм эф мф
Интерфакс