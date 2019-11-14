Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 10:35

Стамбул. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - На складе боеприпасов на юго-востоке Турции прогремели два взрыва, в результате которых пострадали 17 человек, сообщает турецкая газета "Дейли сабах".

Взрывы произошли в 22.30 и 22.45 в среду в городе Шанлыурфа, который находится недалеко от границы с Сирией.

По официальным данным, ранения получили 16 военных, которые защищали склад, а также один гражданский.

Все пострадавшие госпитализированы. Из-за взрывов начался пожар, который вскоре был потушен. Причина происшествия пока не установлена.

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