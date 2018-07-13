Почти 20 человек стали жертвами взрыва на территории промышленного парка в китайской провинции Сычуань
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Пекин. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Не менее 19 человек погибли, еще 12 получили ранения в результате взрыва в промышленном парке в уезде Цзянъань провинции Сычуань на юго-западе Китая в четверг, сообщают местные СМИ.
Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, их жизни ничто не угрожает.
Взрыв полностью уничтожил трехэтажное здание фабрики по производству химических товаров, в близлежащих зданиях выбиты стекла.
Вызванный взрывом пожар к настоящему времени потушен.
Начато расследование инцидента.
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Интерфакс