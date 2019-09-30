Пекин. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Пожар на фабрике в китайском городе Нинбо в провинции Чжэцзян на востоке страны унес жизни минимум 19 человек, сообщает в понедельник газета South China Morning Post.
Возгорание произошло еще в воскресенье на одном из предприятий по производству бытовых предметов. Причина его пока неизвестна. Трех человек госпитализировали.
К настоящему времени пожар потушен.
В министерстве охраны окружающей среды КНР заявили, что опасных для здоровья веществ в воздухе не обнаружено.
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