Почти 200 тыс. человек в Индонезии после землетрясения нуждаются в срочной гуманитарной помощи, считают в ООН
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Женева. 1 октября. ИНТЕРФАКС - В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) заявили, что около 191 тыс. человек в Индонезии после землетрясения и вызванного им цунами требуется неотложная гуманитарная помощь.
Западные СМИ отмечают со ссылкой на данные УКГВ, что среди этих лиц - около 45 тыс. детей и 14 тыс. пожилых индонезийцев, которые находятся в сельской местности. При этом экстренные службы Индонезии уделяют приоритетное внимание помощи этим группам населения.
Как сообщалось, в минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.
Число погибших может достигать 1,2 тыс. человек.
1кю аю
Интерфакс