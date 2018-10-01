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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 14:05 01.10.2018 - 14:05

Женева. 1 октября. ИНТЕРФАКС - В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) заявили, что около 191 тыс. человек в Индонезии после землетрясения и вызванного им цунами требуется неотложная гуманитарная помощь.

Западные СМИ отмечают со ссылкой на данные УКГВ, что среди этих лиц - около 45 тыс. детей и 14 тыс. пожилых индонезийцев, которые находятся в сельской местности. При этом экстренные службы Индонезии уделяют приоритетное внимание помощи этим группам населения.

Как сообщалось, в минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.

Число погибших может достигать 1,2 тыс. человек.

1кю аю

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