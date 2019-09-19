Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 15:04

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Около 28 тыс. человек остались без электричества на Бермудских островах из-за урагана "Умберто", сообщают британские СМИ.

Сильные порывы ветра срывали крыши жилых домов, повалили деревья.

Местные метеорологические службы предупреждают о возможности наводнений в прибрежных районах из-за высоких волн.

Ураган непосредственно не обрушился на Бермудские острова, однако прошёл близ них, спровоцировав мощные порывы ветра и ливни. Ожидается, что в течение четверг ураган ослабится до тропического шторма и продолжит дальше двигаться в Атлантическом океане.

По последним данным, в результате стихии никто не пострадал.

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