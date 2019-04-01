Дели. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 28 человек стали жертвами шторма на юге Непала, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
По данным местных спасательных служб, пострадали более 600 человек.
Проливные дожди и порывы ветра обрушились на южные районы Непала накануне. Сильнее всего пострадали районы Бара и Парса. Нарушена система подачи электроэнергии, повалены деревья, повреждены жилые дома. Ветер опрокидывал автомобили.
В настоящее время спасатели пытаются добраться до отдаленных населенных пунктов, чтобы оказать помочь пострадавшим. Не исключено, что число жертв вырастет.
Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли намерен лично отправиться в пострадавшие районы, чтобы следить за ходом спасательной операции.
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