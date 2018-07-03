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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 21:12 03.07.2018 - 21:12

Хмеймим. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Более 3,8 тыс. мирных жителей за минувшие сутки выведены из южной зоны деэскалации, сообщил журналистам во вторник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска из подконтрольных боевикам районов Юго-западной зоны деэскалации выведено 3803 мирных жителя, 363 из которых направлены в лагеря беженцев "Джебаб" и "Рсас" (провинции Деръа)", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что "отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Хама.

"Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение мероприятий постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс", - сказал он.

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