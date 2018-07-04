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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 21:12 04.07.2018 - 21:12

Хмеймим. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Российским военным удалось за сутки вывести 3,8 тыс. мирных жителей из юго-западной зоны деэскалации, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска из Юго-западной зоны деэскалации выведено 3802 мирных жителя, 353 из которых направлены в лагеря беженцев "Джебаб" и "Рсас" (провинции Деръа)", - сказал А.Цыганков журналистам в среду.

Кроме того, он отметил, что "представителями Центра по примирению проведена работа в районах примирения со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации".

Он сообщил, что в настоящее время на большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев.

"Благодаря этому из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 71 176 жителей Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки к родным очагам возвратился 101 человек", - сказал представитель Центра.

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