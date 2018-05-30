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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 11:35 30.05.2018 - 11:35

Дели. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Не менее 38 человек погибли с начала недели на севере Индии в результате штормового ветра и проливных дождей, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

В частности, стихия затронула штат Уттар-Прадеш и Бихар. Из-за сильных порывов ветра повалены деревья, оборваны линии электропередач. Непрекращающиеся ливни привели к подтоплению улиц, жилых домов, школ.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил, что местные власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Спасательные службы проводят поисковые работы, не исключают, что число жертв может возрасти.

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