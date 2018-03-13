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Дубай. 13 марта. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 38 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса с обрыва на севере Эфиопии, сообщают во вторник местные СМИ.

Среди погибших - 28 мужчин и 10 женщин.

Сообщается, что всего в автобусе находилось 48 человек, большинство из которых являлись студентами.

Десять выживших госпитализировали в ближайшие больницы.

Причина ДТП не уточняется.

мд эф ап

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