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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 11:11 13.03.2018 - 11:11

Дубай. 13 марта. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 38 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса с обрыва на севере Эфиопии, сообщают во вторник местные СМИ.

Среди погибших - 28 мужчин и 10 женщин.

Сообщается, что всего в автобусе находилось 48 человек, большинство из которых являлись студентами.

Десять выживших госпитализировали в ближайшие больницы.

Причина ДТП не уточняется.

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