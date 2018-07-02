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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 21:04 02.07.2018 - 21:04

Хмеймим. 2 июля. ИНТЕРФАКС - За сутки более 5,7 тыс. мирных жителей выведены с подконтрольной боевикам юго-западной зоны деэскалации, сообщил в понедельник журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска с подконтрольной боевикам территории Юго-западной зоны деэскалации выведено 5796 мирных жителей, 428 из них направлены в лагеря беженцев "Джебаб" и "Рсас" (провинции Деръа)", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что "несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия".

По словам А.Цыганкова, представителями Центра по примирению враждующих сторон проведена рабочая встреча с начальником Сирийского Арабского Красного Полумесяца по согласованию доставки питьевой воды в районы Восточной Гуты и Мухаям-эль-Ярмук.

"Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. В населенном пункте Хомс проведена рабочая встреча с представителями Организации Объединенных Наций и Сирийского Арабского Красного Полумесяца по обмену информацией о планируемых работах по восстановлению объектов инфраструктуры в зоне постконфликтного урегулирования", - сообщил он.

"Состоялась встреча представителей российского Центра по примирению с членами национального комитета по примирению провинции Хама. Обсуждены вопросы возвращения беженцев из пунктов временного пребывания, уточнен список временно перемещенных лиц, проживающих в зоне деэскалации, а также рассмотрена возможность создания "коридоров" для выхода беженцев из зоны, подконтрольной незаконными вооруженными формированиями", - заявил он.

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря этому из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 70 966 жителей Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки к родным очагам возвратилось 111 человек, добавил А.Цыганков.

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