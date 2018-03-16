Почти 50 человек арестовали в Турции по обвинению в подготовке теракта для курдов
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Стамбул. 16 марта. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 47 человек арестовали на юге Турции по обвинению в подготовке террористической атаки, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на источник в структурах безопасности страны.
Согласно информации источника, аресты были сделаны в провинции Адана. Среди 47 оказавшихся под арестом человек - пять женщин и десять детей.
Предположительно, арестованные намеревались устроить террористическую атаку с применением самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью. Атака, как считает полиция Турции, готовилась по просьбе Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической группировкой.
эф во
Интерфакс