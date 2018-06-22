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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 6:28 22.06.2018 - 06:28

Пекин. 22 июня. ИНТЕРФАКС - В первой половине июня текущего года в Китае за загрязнение окружающей среды были задержаны 58 чиновников различного уровня, 641 компания и предприятие были оштрафованы на общую сумму 58 млн юаней ($8,9 млн), сообщило министерство охраны окружающей сред КНР.

В июне в стране была проведена масштабная инспекция выполнения постановлений и указаний правительства в области охраны среды. Было выявлено, что в ряде районов чиновники занимались вопросами экологии поверхности и даже допускали "мошенничество", за что были привлечены к ответственности.

Как ранее завил председатель КНР, генсек ЦК КПК Си Цзиньпин, партия должна использовать все свое влияние и власть "для очистки земель, неба и рек" страны.

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