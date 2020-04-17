Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 18:01

Брюссель. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - После окончания пандемии коронавируса Греции потребуется время на восстановление туризма, 65% отельеров опасаются банкротств, показало исследование Гостиничной палаты Греции (XEE).

В опросе приняли участие 1779 отелей, это 18% от общего числа членов гостиничной палаты.

Согласно исследованию, 46,6% отелей, которые работают круглогодично, полагают, что могут обанкротиться, еще 18,3% считают это наиболее вероятным исходом. Среди сезонных отелей опасаются банкротства 51,8%, среди них 40,5% назвали такой исход "возможным", 11,3% "наиболее вероятным".

В то же время 95% круглогодичных гостиниц Греции и 94,2% сезонных отелей наблюдают снижение бронирований на 56% . Финансовые потери гостиничного бизнеса страны в 2020 году из-за пандемии коронавируса оцениваются в 1,2 млрд евро для круглогодичных отелей и в 3,26 млрд для сезонных.

По данным XEE, из-за закрытия гостиниц более 45 тыс. рабочих мест находятся в зоне риска, эти люди могут попасть под сокращения. Согласно исследованию, для восстановления гостиничного бизнеса после пандемии, отельерам потребуется финансовая поддержка государства в размере 1,79 млрд евро.

По словам президента Гостиничной палаты Александроса Василикоса, для полной реабилитации туризма потребуется не менее 10 лет. "Туризм сейчас на нуле, отельеры бьют тревогу. Поэтому гостиницы и их сотрудники так сильно нуждаются в поддержке прямо сейчас", - заключил он.

1ту ез ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!