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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 18:31 17.09.2018 - 18:31

*** Почти 40% американцев не верят в честность американских выборов

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Более двух третей американцев убеждены, что Россия попытается оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс США через социальные сети, свидетельствуют результаты опроса института общественного мнения "Марист полл", опубликованного в понедельник.

Так, 67% заявили, что Россия "вероятно" или "очень вероятно" воспользуется инструментами социальных сетей для распространения дезинформации в преддверии ноябрьских выборов в США. Еще 28% опрошенных американцев не подозревают Россию в намерении влиять на американские выборы, и оставшиеся 5% не смогли сформулировать свое мнение по данному вопросу.

Кроме того, согласно опросу, 38% респондентов считают выборы в США либо нечестными совсем, либо недостаточно честными. Еще 60% опрошенных полагают, что американские выборы являются свободными, и 1% респондентов не смог ответить на этот вопрос.

Более половины опрошенных респондентов (53%) считают, что на выборах в США будут случаи фальсификации голосов, а еще 44% не верят в это, остальные опрошенные не смогли определенно ответить на этот вопрос.

Опрос был проведен 5-9 сентября среди тысячи примерно совершеннолетних американцев.

Промежуточные выборы в американский Конгресс должны пройти в ноябре 2018 года.

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