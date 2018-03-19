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Хмеймим. 19 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Почти 80 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гуту за всё время действия режима гуманитарных пауз, сообщили российские военные.

"Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского центра по примирению враждующих сторон выведено 79 702 человека, большинство из которых - дети. Их жизнь находится в безопасности", - сказал начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

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