Почти 80 тыс. человек выведено из Восточной Гуты за все время действия гумпауз - генерал Евтушенко

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 20:23 19.03.2018 - 20:23

Хмеймим. 19 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Почти 80 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гуту за всё время действия режима гуманитарных пауз, сообщили российские военные. "Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского центра по примирению враждующих сторон выведено 79 702 человека, большинство из которых - дети. Их жизнь находится в безопасности", - сказал начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко. 1фф бп Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс