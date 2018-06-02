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Этот контент был опубликован 2 июня 2018 г. 9:37 02.06.2018 - 09:37

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - До 87 увеличилось количество домов, разрушенных с начала извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах, сообщает в субботу американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на местную Службу гражданской обороны.

Ранее власти Гавайских островов объявили обязательную эвакуацию для жителей нескольких районов Большого острова, которым угрожают потоки лавы из извергающегося вулкана.

Местным жителям дали время до 12:00 пятницы по местному времени (01:00 мск субботы) для того, чтобы покинуть зону бедствия. До пятницы эвакуация была добровольной.

Те, кто откажутся выполнять предписание об обязательной эвакуации, могут быть арестованы. Также существуют риски, что экстренные службы не смогут оперативно отвечать на вызовы или брать на себя ответственность за спасение жителей из зоны бедствия, сообщил официальный представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Дэвид Мэйс.

Вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться почти месяц назад, за это время число эвакуированных из опасных зон составило более 400 человек. За время извержения образовались 24 трещины, из некоторых вытекает лава.

1ар вв

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