Почувствовавшие себя плохо посетители ресторана в Солсбери находятся в сознании - ТВ
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Лондон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Два посетителя ресторана Prezzo в британском Солсбери, которым внезапно стало плохо, не потеряли сознание, и медики уже оказывают им помощь прямо на месте, сообщает телеканал "Скай-ньюс".
Ранее полиция оцепила этот район города, после того как мужчине и женщине стало плохо в этом ресторане.
Один из свидетелей событий рассказал "Скай-ньюс", что стражи правопорядка попросили посетителей ресторана не покидать оцепленную зону.
На место событий прибыли пожарные расчеты, полиция и сотрудники других экстренных служб.
Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi, в котором обедал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день отравления в начале марта.
Однако в заявлении полиции пока нет данных о том, может ли воскресное происшествие в Солсбери иметь отношение к отравлению С.Скрипаля и его дочери.
1аю гс
Интерфакс