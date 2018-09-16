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Этот контент был опубликован 16 сентября 2018 г. 22:51 16.09.2018 - 22:51

Лондон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Два посетителя ресторана Prezzo в британском Солсбери, которым внезапно стало плохо, не потеряли сознание, и медики уже оказывают им помощь прямо на месте, сообщает телеканал "Скай-ньюс".

Ранее полиция оцепила этот район города, после того как мужчине и женщине стало плохо в этом ресторане.

Один из свидетелей событий рассказал "Скай-ньюс", что стражи правопорядка попросили посетителей ресторана не покидать оцепленную зону.

На место событий прибыли пожарные расчеты, полиция и сотрудники других экстренных служб.

Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi, в котором обедал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день отравления в начале марта.

Однако в заявлении полиции пока нет данных о том, может ли воскресное происшествие в Солсбери иметь отношение к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

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