Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 12:27

Верона. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Рост добычи сланцевой нефти в США сопровождается ростом выбросов парниковых газов, считает глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин.

"Не последнюю роль в "сланцевой революции" играет также экологический нигилизм администрации США, которая отказывается от участия в глобальных "зелёных" инициативах", - заявил Сечин на XII Евразийском экономическом форуме.

"Американский регулятор фактически игнорирует резкий рост объёма выбросов от сжигания попутного газа. В Пермском сланцевом бассейне в январе-сентябре 2019 года объёмы сжигания попутного газа выросли более чем в 20 раз по сравнению с 2011 годом. В бассейне Баккен, это третий по объему добычи бассейн, сжигается 23% добываемого газа, что в 2 раза выше уровня, разрешённого нормативными актами", - отметил он.

"Таким образом, Департамент энергетики США забывает сказать о том, что "молекулы американской свободы", то есть появление новых объемов американских углеводородов на рынке, сопровождается диспропорциональным ростом парниковых выбросов", - подчеркнул Сечин.

"Возможно, для соответствия принципам экологической ответственности логичным шагом стало бы включение в условия поставки обязательств по утилизации попутного газа", - считает глава крупнейшей российской НК.

от сс фф бп*

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