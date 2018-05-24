По авиабазе сирийской провинции Хомс нанесен ракетный удар - сирийские СМИ
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Дубай. 24 мая. ИНТЕРФАКС - База ВВС Сирии "ад-Дабаа" в провинции Хомс в четверг подверглась ракетному удару, сообщают сирийские СМИ.
Очевидцы сообщают о серии взрывов в районе военного аэродрома.
СМИ отмечают, что системы ПРО отразили этот удар, все ракеты перехвачены.
бф ар
Интерфакс