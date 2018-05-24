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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 20:38 24.05.2018 - 20:38

Дубай. 24 мая. ИНТЕРФАКС - База ВВС Сирии "ад-Дабаа" в провинции Хомс в четверг подверглась ракетному удару, сообщают сирийские СМИ. Очевидцы сообщают о серии взрывов в районе военного аэродрома. СМИ отмечают, что системы ПРО отразили этот удар, все ракеты перехвачены. бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс