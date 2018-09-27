По афганскому городу Газни совершен ракетный удар во время визита президента страны - СМИ
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Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Две ракеты ударили по афганскому городу Газни, когда там находился президент страны Мохаммад Ашраф Гани и ряд членов правительства, сообщает в четверг агентство Pajhwok.
Телеканал "ТОЛО Ньюс" сообщает, что речь идет о трех ракетах. Он отмечает, что в городе президент находился, чтобы обсудить с местными властями ситуацию с безопасностью.
Источник в органах безопасности рассказал Pajhwok, что в результате ракетного удара никто не пострадал.
По данным агентства, одна из ракет упала вблизи резиденции губернатора провинции Газни, в то время как у губернатора проходило совещание с участием афганского президента.
Еще одна ракета упала на дороге Кабул-Кандагар на окраине города Газни.
Афганские СМИ не уточняют, кто провел ракетный удар.
1мм эф БП
Интерфакс