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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 7:22 18.09.2018 - 07:22

Пекин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Поведение совместной пресс-конференции лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по итогам саммита зависит от того, насколько успешными будут переговоры между ними, сообщают из Пхеньяна южнокорейские СМИ со ссылками на источники из числа официальных представителей.

В то же время, глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сек, оценивая возможные результаты встреч лидеров двух Корей, заявил в минувший понедельник: "Существуют ожидания большого прогресса по темам саммита, но возможности для этого ограничены. Пока для нас остается открытым вопрос о том, удастся ли достичь соглашения по конкретным путям денуклеаризации, будет ли такое соглашение изложено на бумаге, или же озвучено в устной форме".

Всего, по данным СМИ, за два дня визита Мун Чжэ Ина -18 и 19 сентября - лидеры проведут не менее семи личных встреч, включая два раунда переговоров, торжественный обед, посещение концерта.

В то же время супруга южнокорейского президента Ким Чжон Сук, сопровождающая его в ходе визита, планирует посетить детскую больницу и школу искусств в Пхеньяне. Вероятнее всего, ее будет сопровождать супруга северокорейского лидера Ли Соль Чу.

Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян во вторник утром.

1гк ад

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