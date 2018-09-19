Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 4:30 19.09.2018 - 04:30

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Подписание, по меньшей мере, двух документов ожидается в рамках проходящего в Пхеньяне саммита КНДР - Южная Корея, сообщил журналистам представитель администрации южнокорейской столицы.

По его словам, министры обороны КНДР Но Гван Чхоль и Южной Кореи Сон Ен Му должны подписать "всеобъемлющее соглашение" о снижении военной напряженности.

Лидеры двух стран, как запланировано, подпишут совместное заявление, с которым выступят перед журналистами.

Второй раунд официальных переговоров президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына начался в среду в Пхеньяне в резиденции для высоких гостей "Пэкхвавон" в рамках визита в Пхеньян южнокорейского руководителя.

Стороны перешли к обсуждению главных вопросов, включенных в повестку дня третьего межкорейского саммита - денуклеаризация Корейского полуострова и возобновление диалога между Северной Кореей и Соединенными Штатами.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан, рассчитывать на совместное заявление лидеров можно при условии достижения положительных итогов переговоров.

"Пока еще сложно делать вывод о том, какое соглашение будет достигнуто между двумя руководителями. Объявление о результатах запланировано, но точное время пока не назначено", - сказал он журналистам накануне.

1гк см

Neuer Inhalt Horizontal Line