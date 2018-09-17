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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 19:25 17.09.2018 - 19:25

Сочи. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии был подписан по итогам переговоров на высшем уровне между Россией и Турцией.

Документ был подписан в Сочи после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Документ подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его коллега - министр национальной обороны Турции.

Анонсируя подписание меморандума, Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что этот документ "приведет к тому, что Турция не будет сталкиваться с еще более трудным положением, а также будет хорошим завоеванием для российской стороны".

Он также отметил, что "мы предотвратим гуманитарную трагедию, которая могла бы возникнуть в результате боевых действий".

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Р.Т.Эрдоганом также заявил о договоренности создать демилитаризованную зону в районе Идлиба.

"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и пришли к выводу, решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Р.Эрдоганом.

Президент РФ подчеркнул, что при этом планируется вывести из демилитаризованной зоны радикально настроенных боевиков, в том числе из группировки "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ). По словам В.Путина, Россия выражает озабоченность в связи с тем, что боевики в Идлибе могут представлять угрозу для российских военных объектов.

"На сегодняшний день наши озабоченности заключаются в том, что создаются угрозы со стороны боевиков, которые там сосредоточены, и провинции Алеппо, городу Алеппо, и нашим военным объектам на территории Сирии", - сказал В.Путин.

Президент РФ отметил, что угрозы создаются, в частности, для российских военных объектов в Тартусе и Хмеймиме. В Тартусе расположена база материально-технического обеспечения ВМФ РФ, в Хмеймиме - авиабаза ВКС РФ.

В свою очередь Р.Т.Эрдоган заявил, что подконтрольная террористам территория в Сирии не ограничивается Идлибом. "В ходе этой встречи мы также пришли к мнению, что территория, которая контролируется террористами, не ограничивается только Идлибской провинцией" - сказал Р.Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Он подчеркнул, что "угрозу Турции в Сирии представляют" курдская Партия демократического союза и ее военизированное крыло - Отряды народной самообороны.

"Также считаем, что имеет большое значение, что необходимо освободить такие же территории от YPG (отряды народной самообороны) PYD (Партия Демсоюза) - террористических организаций", - сказал турецкий президент.

"Вместе с Россией мы предпримем все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этой территории (из Идлиба - ИФ)", - сказал Р.Т.Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Турция и Россия скоординировано будут проводить патрулирование этой территории (демилитаризованной зоны в Идлибе - ИФ)", - добавил турецкий президент.

Помимо прочего, РФ и Турция договорились до конца 2018 года восстановить транзитное сообщение между Алеппо и провинциями Латакия и Хама.

"Восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо - Латакия и Алеппо - Хама не позднее конца 2018 года", - сказал В.Путин. Он добавил, что это делается "по предложению турецкой стороны".

Также В.Путин сообщил о намеченных дополнительных консультациях с сирийским руководством.

"По нашему общему мнению, практическая реализация запланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на Женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю", - сказал он.

В.Путин заявил, что в ближайшее время должна быть запущена работа конституционного комитета, в который войдут представители сирийского руководства, оппозиционные силы и гражданское общество Сирии."Задача обеспечить запуск его работы в самое ближайшее время", - сказал В.Путин.

Переговоры президентов России и Турции продолжались почти 4,5 часа. Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку встрече, назвав ее весьма содержательной.

"Мы с господином президентом провели весьма содержательные и конструктивные переговоры", - сказал В.Путин по завершении встречи, напомнив, что она уже четвертая в текущем году.

"Я хочу поблагодарить господина президента, всех наших турецких коллег за сегодняшнюю совместную напряженную, но конструктивную и результативную работу", - заключил В.Путин.

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