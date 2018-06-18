По итогам президентских выборов в Колумбии побеждает Дуке - избирательный совет
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Мадрид. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Кандидат от партии "Демократический центр" Иван Дуке уверенно лидирует на выборах президента Колумбии.
По данным Национального избирательного совета, после подсчета более 99% голосов, за него проголосовали почти 54% избирателей. За его ближайшего преследователя - кандидата от коалиции "Человеческая Колумбия" Густаво Петро - отдали голоса 42% участников выборов.
Наблюдатели отмечают, что эти результаты гарантируют победу И.Дуке.
Президент Колумбии Хуан Мануэдь Сантос в своем твиттере уже поздравил И.Дуке с победой, пожелав ему успеха и предложив помощь в организации передачи власти в спокойной обстановке.
гк гс
Интерфакс