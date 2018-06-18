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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 3:10 18.06.2018 - 03:10

Мадрид. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Кандидат от партии "Демократический центр" Иван Дуке уверенно лидирует на выборах президента Колумбии.

По данным Национального избирательного совета, после подсчета более 99% голосов, за него проголосовали почти 54% избирателей. За его ближайшего преследователя - кандидата от коалиции "Человеческая Колумбия" Густаво Петро - отдали голоса 42% участников выборов.

Наблюдатели отмечают, что эти результаты гарантируют победу И.Дуке.

Президент Колумбии Хуан Мануэдь Сантос в своем твиттере уже поздравил И.Дуке с победой, пожелав ему успеха и предложив помощь в организации передачи власти в спокойной обстановке.

гк гс

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