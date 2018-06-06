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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 18:16 06.06.2018 - 18:16

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Обвинения в коррупции и отмывании денег предъявлены в Бельгии пятерым армянам в рамках расследования по делу преступной организации, специализировавшейся на манипуляциях с результатами теннисных матчей, сообщила в среду бельгийская федеральная прокуратура.

"В целом в Бельгии в ходе операции изъято около 250 тыс. евро. Помимо того, многочисленные улики и документы взяты для изучения", - отмечается в коммюнике ведомства.

В документе говорится, что пять человек "обвинены в коррупции, отмывании денег, подлоге документов и принадлежности к преступной организации".

Судебный следователь Гента выписал пять ордеров на арест. Они касаются пятерых мужчин в возрасте от 27 до 54 лет, "принадлежащих к армянской национальности", уточняет прокуратура, не называя фамилий.

Как сообщалось, в рамках расследования федеральной прокуратуры Бельгии по делу об организованной преступной группе во вторник был проведен 21 обыск в различных коммунах Восточной Фландрии и Брюсселя. Тринадцать человек были задержаны для допросов. Восемь из них, согласно коммюнике прокуратуры, в дальнейшем освобождены.

Расследование касалось заключения подтасованных пари на результаты договорных матчей турниров второстепенного уровня (категорий Challenger и Future), о которых ходила дурная слава, что все они строятся на коррупции.

Преступная группировка, которую местные СМИ называли "бельгийско-армянской", наживалась на ставках на матчи с заранее ей известным результатом.

Также сообщалось, что обыски по запросу бельгийского следствия одновременно были проведены в Болгарии, Германии, Нидерландах, Словакии, США и Франции. Эту акцию поддерживал Европол.

1ов ар

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