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Этот контент был опубликован 16 июня 2018 г. 16:56 16.06.2018 - 16:56

Стамбул. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Службы безопасности Турции задержали в Стамбуле как минимум 30 иностранных граждан по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), сообщает в субботу газета "Ени Шафак" со ссылкой на источники в полиции.

Контртеррористические рейды прошли в субботу одновременно в семи районах Стамбула. Задержанные, предположительно, планировали теракты.

Полиция в ходе рейдов также изъяла документы и цифровые материалы, рассказал источник газеты.

1мм ав

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