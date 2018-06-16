По подозрению в связях с ИГ в Турции задержали 30 иностранцев - СМИ
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Стамбул. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Службы безопасности Турции задержали в Стамбуле как минимум 30 иностранных граждан по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), сообщает в субботу газета "Ени Шафак" со ссылкой на источники в полиции.
Контртеррористические рейды прошли в субботу одновременно в семи районах Стамбула. Задержанные, предположительно, планировали теракты.
Полиция в ходе рейдов также изъяла документы и цифровые материалы, рассказал источник газеты.
1мм ав
Интерфакс