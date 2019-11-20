Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 13:13

Брюссель. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Полиция Мальты арестовала бизнесмена Йоргена Фенека в рамках расследования убийства в 2017 году мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галисии, сообщили в среду европейские СМИ.

Очевидцы, слова которых приводит Times of Malta, заявили, что вооруженный патруль перехватил в море яхту с Фенеком на борту, когда та покидала порт Портомасо.

Фенек - директор и один из владельцев компании Electrogas, получившей в 2013 году контракт с мальтийским государством на строительство тепловой электростанции.

Бизнесмен также является владельцем компании в Дубае, о которой писала убитая журналистка, утверждая, что к предприятию имеют отношение мальтийские политики.

СМИ отмечают, что арест Фенека состоялся на следующий день после объявления премьер-министром Мальты Джозефа Муската о готовности простить предполагаемого посредника преступления в обмен на его свидетельские показания в суде.

Блогера Дафну Каруану Галисию, занимавшуюся антикоррупционными расследованиям, убили, взорвав автомобиль. То, как на Мальте расследовалось это преступление, не переставало вызывать критику в международном сообществе.

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