Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - В администрации США призывают к проведению "независимого и заслуживающего доверия" расследования по разгону протестантов в столице Судана Хартуме, в результате чего погибла сотня человек.
"США твердо убеждены, что должно быть проведено независимое и заслуживающее доверия расследование. В результате должны быть призваны к ответственности те, кто совершил эти акты насилия", - сказал в пятницу в ходе телефонного брифинга помощник государственного секретаря США по африканским делам Тибор Наджи.
Наджи отметил, что разгон указал на жестокий поворот в ситуации, которая породила много надежд.
"События 3 июня, с нашей точки зрения, представляли собой поворот на 180 градусов в том, как развивались события, так как произошли убийства и изнасилования со стороны сотрудников сил безопасности", - сказал он.
До 3 июня, по мнению Наджи, все были настроены оптимистично. "События развивались в таком благоприятном направлении после 35 лет трагедии для Судана", - подчеркнул представитель госдепа США.
Как ранее сообщила суданская оппозиция, по меньшей мере 100 человек стали жертвами разгона протестантов в столице Судана Хартуме.
В Военном совете Судана пообещали провести расследование по факту произошедшего.
Утром 3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.
Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.
В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.
1кю ар