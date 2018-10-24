По факту рассылки посылок со взрывными устройствами в США открыто федеральное расследование, состоялся брифинг с участием представителей силовых структур - Трамп
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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что власти страны инициировали федеральное расследование в связи с рассылкой посылок с взрывными устройствами, и что он только что закончил совещание с представителями правоохранительных органов.
"Я только что закончил брифинг с представителями ФБР, министерства юстиции, министерства внутренней безопасности и Секретной службы", - сказал он.
"Сейчас идет крупное федеральное расследование", - отметил президент.
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1аю ар
Интерфакс