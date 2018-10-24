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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 20:41 24.10.2018 - 20:41

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что власти страны инициировали федеральное расследование в связи с рассылкой посылок с взрывными устройствами, и что он только что закончил совещание с представителями правоохранительных органов.

"Я только что закончил брифинг с представителями ФБР, министерства юстиции, министерства внутренней безопасности и Секретной службы", - сказал он.

"Сейчас идет крупное федеральное расследование", - отметил президент.

Президент подчеркнул, что безопасность американцев - его важнейший приоритет, и что власти США не пожалеют сил для расследования этого инцидента.

"Я хочу сказать вам, что в эти времена мы должны объединиться, сплотиться и направить очень ясное, недвусмысленное послание: угрозам политического насилия, любого рода, не место в США", - подчеркнул Д.Трамп.

Он отметил, что и Республиканская и Демократическая партия придерживаются этой точки зрения. Президент также пообещал, что американская администрация будет по мере возможности предоставлять дальнейшую информацию о ходе расследования.

"Мы очень разозлены, расстроены, раздосадованы тем, что случилось сегодня утром, и мы докопаемся до сути дела", - добавил он.

1аю ар

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