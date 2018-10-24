По факту рассылки посылок со взрывными устройствами в США открыто федеральное расследование, состоялся брифинг с участием представителей силовых структур - Трамп
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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что власти страны инициировали федеральное расследование в связи с рассылкой посылок с взрывными устройствами, и что он только что закончил совещание с представителями правоохранительных органов.
"Я только что закончил брифинг с представителями ФБР, министерства юстиции, министерства внутренней безопасности и Секретной службы", - сказал он.
"Сейчас идет крупное федеральное расследование", - отметил президент.
Президент подчеркнул, что безопасность американцев - его важнейший приоритет, и что власти США не пожалеют сил для расследования этого инцидента.
"Я хочу сказать вам, что в эти времена мы должны объединиться, сплотиться и направить очень ясное, недвусмысленное послание: угрозам политического насилия, любого рода, не место в США", - подчеркнул Д.Трамп.
Он отметил, что и Республиканская и Демократическая партия придерживаются этой точки зрения. Президент также пообещал, что американская администрация будет по мере возможности предоставлять дальнейшую информацию о ходе расследования.
"Мы очень разозлены, расстроены, раздосадованы тем, что случилось сегодня утром, и мы докопаемся до сути дела", - добавил он.
1аю ар
Интерфакс