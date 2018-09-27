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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 18:32 27.09.2018 - 18:32

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас открыл выступление на 73-й сессии Генассамблеи ООН в четверг словами о неприкосновенности Иерусалима и палестинских прав.

"Иерусалим не продается. Права палестинского народа - не предмет торгов", - заявил он, обращаясь к участникам сессии.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп принял решение о переносе американского посольства в Иерусалиме из Тель-Авива в Иерусалим, таким образом признав город столицей Израиля и отказав палестинцам в праве считать Восточный Иерусалим столицей Палестины. Данный шаг вызвал негативную реакцию со стороны палестинцев, арабских и мусульманских стран, а также критику некоторых европейских партнеров.

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