Брюссель. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Об универсальности прав человека заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Текст его выступления и ответов распространила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.

"Когда вы имеете дело с такими вещами, вы вступаете в область домашних проблем (другого государства - ИФ). Но права человека не являются внутренней проблемой. Права человека - это всеобщая проблема", - сказал Боррель на пресс-конференции в Мадриде по итогу проходившей там министерской встречи АСЕМ (Форума "Азия - Европа").

Ему был задан вопрос, как он представляет себе после состоявшейся в воскресенье встречи с китайским министром иностранных дел Ван И, которому он высказал обеспокоенность ЕС относительно прав человека в этой стране, эффективное взаимодействие с правительством Китая по таким вопросам, как демократия в Гонконге или права человека в Синьцзяне, в то время как Пекин считает это своими внутренними проблемами.

"Когда мы говорим о правах человека, мы должны делать это с полным уважением к стране, с которой имеем дело. У меня чрезвычайно хорошие отношения с министром иностранных дел Китая с тех пор, как я встретился с ним полтора года назад в Нью-Йорке. Я не вижу никаких неудобств", - отметил глава дипломатии ЕС.

1ов мк

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