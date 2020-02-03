Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 18:47

Брюссель. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия опубликовала в понедельник разъяснения вступивших накануне в силу новых правил предоставления краткосрочных шенгенских виз, которые, однако, мало что меняют для российских граждан по сравнению с прежними правилами.

Европейский парламент и Совет ЕС согласовали изменения в июне 2019 года.

Визы для краткосрочных поездок в Шенгенскую зону, которая охватывает 22 из 27 стран ЕС, а также 4 ассоциированых государства, требуются для граждан 105 стран.

Еврокомиссия отмечает, что "новые правила не распространяются на граждан стран, которые пользуются правом безвизового въезда в ЕС, и поэтому для них ничего не изменится". Из постсоветских стран, не входящих в ЕС, это Грузия, Молдавия и Украина.

Общее повышение визового сбора с 60 до 80 евро не коснется граждан тех стран, с которыми у ЕС есть соглашения об упрощении визового режима, таких как Армения, Азербайджан и Россия. Для них он останется 35 евро.

Еврокомиссия объясняет цель изменений визовых правил необходимостью "сделать их менее громоздкими, сохраняя уровень безопасности и контроля".

Более простой и удобной становится процедура подачи заявления на визу. Его можно подавать за 6 месяцев до предполагаемой поездки (9 месяцев для моряков) вместо прежних 3 месяцев.

Заявка на визу в большинстве случаев может быть подана и подписана в электронном виде, в том время как до сих пор принималась только в напечатанном на бумаге виде.

Легче будет получить многократные визы сроком действия от 1 до 5 лет. Они выдаются тем, кто ездит в ЕС часто и имеет "положительную визовую историю".

"Соблюдение туристами условий въезда будет тщательно и многократно проверяться во всех случаях, и только лицам с положительной визовой историей будут выдаваться многократные визы с длительным сроком действия", - подчеркивается в разъяснительной справке ЕК.

Прежним остается правило "основной страны пребывания": заявка на визу подается в консульство той шенгенской страны, в которой заявитель собирается провести больше времени или с которой начинает поездку по Шенгенской зоне.

Не изменился набор документов, прилагаемых к заявке, в том числе требование медицинской страховки.

1мн ан

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