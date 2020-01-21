Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 18:27

*** Лидер демократов намерен предложить поправки к предложенной республиканцами резолюции

Вашингтон. 21 января. ИНТЕРФАКС - Лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер высказал во вторник предположение, что правила проведения судебного разбирательства по импичменту президента США Дональда Трампа в Сенате были разработаны самим президентом, сообщил во вторник телеканал CNN.

По его данным, Шумер заявил, что "правила Макконнелла, вероятно, были разработаны президентом Трампом для президента Трампа".

"Оказывается, что лидер (большинства в Сенате - ИФ) Макконнелл решил подчиниться желанию президента целиком и полностью скрыть свои проступки", - добавил Шумер.

Лидер демократов отметил, что он предложит несколько поправок к резолюции, регламентирующей разбирательство по процедуре импичмента, сразу после того, как ее представят в Сенате.

"Сразу же после того, как лидер Макконнелл представит свою резолюцию, я буду предлагать поправки, чтобы искоренить многие ее недостатки. Первая поправка, которую я предложу, предполагает привлечение к судебному разбирательству документов Белого дома, связанных с обвинениями против президента", - подчеркнул лидер демократов.

Шумер не уточнил количество поправок, которое он собирается предложить.

Ранее Шумер заявлял в своем твиттере, что "сенатор Макконнелл одержим идеей сделать гораздо более трудными вызов свидетелей и получение документов, и намерен ускорить процесс. По такому важному вопросу, как импичмент, резолюция сенатора Макконнелла - это не что иное, как национальный позор".

В проекте резолюции лидера сенатского большинства Митча Макконнелла прописано, что необходимость вызова свидетелей будет решаться путем голосования в сенате.

Если сенат проголосует в конце первого этапа против вызова свидетелей в суд, то, согласно резолюции Макконнелла, будет невозможно рассмотреть дополнительные ходатайства по конкретным свидетелям.

В этом случае процесс может быть завершен уже к концу следующей недели.

Голосование по резолюции Макконнелла состоится во вторник.

Судебные разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточатся на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей, - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Как сообщалось, в ходе судебного процесса в качестве прокуроров в сенате выступят семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. Сенаторы же в данном случае становятся присяжными. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

1ви ар

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