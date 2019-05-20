Франкфурт-на-Майне. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Правительства по всему миру повышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ), пытаясь развеять обеспокоенность избирателей слабым ростом зарплат и усилением неравенства в последние годы, пишет газета The Wall Street Journal.

Вопрос в том, насколько высоко можно поднять МРОТ, прежде чем связанные с этим расходы перевесят преимущества. Ряд ведущих экономик тестируют уровень выше 60% от средней заработной платы.

Если установить МРОТ гораздо выше этого уровня, это может снизить заинтересованность компаний в найме низкооплачиваемых сотрудников и заставит их автоматизировать рабочие процессы, что сведет на нет экономические выгоды от повышения оплаты труда работников, получающих минимальную зарплату.

Британский министр финансов Филип Хэммонд отмечал в марте, что хочет поднять минимальный размер оплаты труда в стране выше 60% от средней зарплаты работников в возрасте 25 лет и старше. Южнокорейское правительство уже повысило МРОТ примерно на 30% с 2017 года, до $7,20 в час, или около двух третей от средней зарплаты, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Демократы в Конгрессе США рассматривают законопроект, предусматривающий увеличение МРОТ на федеральном уровне до $15 в час, или почти 70% от средней зарплаты. Шесть американских штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, объявили о планах в ближайшее время достичь этой отметки.

В Вашингтоне и 29 штатах МРОТ сейчас находится намного выше федерального базового уровня в $7,25 в час, который последний раз менялся 10 лет назад. Некоторые крупные города, такие как Нью-Йорк и Сиэтл, предприняли еще более решительные шаги, увеличив минимум до $15 в час и выше. Семнадцать штатов, в основном на юге страны и Среднем Западе, установили МРОТ на федеральном уровне $7,25 в час. При этом шесть южных штатов не имеют установленного минимума.

Значение, равное 50% или 60% от средней зарплаты, соответствует среднему международному показателю среди ведущих экономик и среднему показателю в США в 1960-70-е годы, отмечает Ариндражит Дубе, специалист в области экономики труда из Массачусетского университета в Амхерсте.

"По всему миру отмечается повышенная заинтересованность в том, чтобы попытаться установить эту планку несколько выше", - отмечает он.

До недавнего времени Франция и Португалия имели самые высокие показатели МРОТ среди развитых стран - чуть выше 60% от средней зарплаты. Обе страны на протяжении нескольких лет боролись с высоким уровнем безработицы среди молодежи.

"Мы не знаем, является ли 60% правильным уровнем, - заявляет экономист ОЭСР Андреа Гарнеро. - Единственный способ это выяснить - путем проб и ошибок".

Венгрия в 2002 году повысила МРОТ до 57% от средней зарплаты с 36% двумя годами ранее, по данным ОЭСР. В результате реформы потерял работу каждый десятый трудящийся из получавших минимальную зарплату, тогда как 90% сохранивших свои рабочие места добились увеличения зарплаты в полтора раза, сообщается в отчете Питера Хараштози из Европейской комиссии и Аттилы Линднер из Университетского колледжа Лондона. По словам Линдер, потери рабочих мест были незначительными по сравнению с существенным повышением зарплат самых низкооплачиваемых работников.

Согласно результатам исследования в Китае, реакцией промышленных предприятий на корректировки МРОТ, проводившиеся в течение десяти лет до 2008 года, стала автоматизация рутинных задач, которые до этого выполняли низкооплачиваемые сотрудники.

Влияние повышения МРОТ в Великобритании является в основном положительным, следует из опубликованного в апреле доклада британской Комиссии по вопросам низкой оплаты труда. По данным этого независимого органа, который консультирует правительство, политика, направленная на повышение минимальной зарплаты, способствовали росту доходов самых низкооплачиваемых работников примерно на 5 тыс. фунтов стерлингов в год с поправкой на инфляцию. Безработица в Великобритании в последние месяцы снизилась до 3,9% - минимума с 1975 года, несмотря на неопределенность вокруг Brexit.

В одном из проведенных недавно исследований в США экономисты рассмотрели воздействие изменений МРОТ в стране в период с 1979 по 2016 года, когда он варьировался в диапазоне от 37% до 57% средней зарплаты. Низкооплачиваемые работники в среднем стали получать примерно на 7% больше, в то время как уровень занятости практически не изменился.

Эти результаты контрастируют с часто цитируемым докладом Бюджетного управления Конгресса США за 2014 год, в котором указывается, что повышение МРОТ в США до $10,1 в час сократит примерно 500 тыс. рабочих мест.

"Цена совершения ошибки не обязательно будет катастрофичной", - заключает Дубе.

Служба финансово-экономической информации

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