Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 11:51

Рим. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленная итальянская делегация во главе с премьером страны Джузеппе Конте посещает во вторник Тунис, сообщает агентство Associated Press.

В состав делегации также входят вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, а также ряд министров.

Этот визит нацелен на укрепление двухсторонних отношений и обсуждение ситуации в области безопасности, отмечает агентство. В частности, в сфере безопасности обе страны разделяют обеспокоенность развитием ситуации в Ливии, где Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара усиливает наступление на Триполи.

Ожидается, что Дж.Конте во вторник проведет переговоры с президентом Туниса Бежи Каидом эс-Себси. Затем у него запланирована встреча с тунисским премьером Юсефом Шахедом, в ходе которой намечено подписание ряда соглашений о сотрудничестве Италии и Туниса.

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