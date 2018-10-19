Правительственные силы в Сирии были обстреляны боевиками со стороны Африна - российские военные
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Хмеймим (Сирия). 19 октября. ИНТЕРФАКС - Боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
"Зафиксированы обстрелы правительственных сил в районе города Телль-Рифъат со стороны позиций незаконных вооруженных формирований в округе Африн", - заявил В.Савченко на брифинге в пятницу.
По его словам, в течение суток зафиксированы также обстрелы населенных пунктов Икко (дважды), Нахшебба, Джубб-эз-Зарур провинции Латакия, районов Маканис-эд-Дувайри (трижды), Хайй-эль-Андалус, Шахба (дважды) и сектора Кастелло города Алеппо.
бп
Интерфакс