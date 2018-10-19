Правительственные силы в Сирии были обстреляны боевиками со стороны Африна - российские военные

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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 21:03 19.10.2018 - 21:03

Хмеймим (Сирия). 19 октября. ИНТЕРФАКС - Боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко. "Зафиксированы обстрелы правительственных сил в районе города Телль-Рифъат со стороны позиций незаконных вооруженных формирований в округе Африн", - заявил В.Савченко на брифинге в пятницу. По его словам, в течение суток зафиксированы также обстрелы населенных пунктов Икко (дважды), Нахшебба, Джубб-эз-Зарур провинции Латакия, районов Маканис-эд-Дувайри (трижды), Хайй-эль-Андалус, Шахба (дважды) и сектора Кастелло города Алеппо. бп Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс