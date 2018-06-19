Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 11:27 19.06.2018 - 11:27

Дубай. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Йемена совместно с силами коалиции во главе с Саудовской Аравии завершили операцию по освобождению аэропорта йеменского города Ходейда от боевиков-хуситов, передает во вторник государственное агентство ОАЭ (WAM).

"Благодаря участию и поддержке со стороны коалиции вооруженные силы Йемена отбили аэропорт Ходейда (у мятежников - ИФ)", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе вооруженные силы Йемена при поддержке просаудовской коалиции начали операцию по освобождению йеменского аэропорта Ходейда от боевиков-хуситов. Войскам поначалу удалось оттеснить хуситов с территории объекта, однако те провели успешную контратаку. Впоследствии военные заняли позиции к юго и востоку от аэропорта.

Ходейда - крупный портовый город, расположенный на берегу Красного моря.

1тэ во

Neuer Inhalt Horizontal Line